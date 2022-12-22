«Меняют коней на переправе»: депутат Госдумы Затулин о словах Пашиняна Депутат Госдумы Затулин: Армения намерена отказаться от посредничества России в Карабахе

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил NEWS.ru, что руководство Армении намерено постепенно отказаться от посредничества России и попробовать переключиться на западный переговорный формат. Одновременно с этим в Армении наметился тренд «валить» все проблемы на Россию, о чем свидетельствуют и недавние заявления премьера Никола Пашиняна.

Руководство Армении питает надежды, что сегодняшняя конфронтация между Россией и Западом с одной стороны и достаточно самостоятельное поведение Турции и ее союзника Азербайджана, вызовет недовольство на Западе, впрочем, уже вызывает. И в этой ситуации они рассчитывают, как говорится «поменять коней на переправе», — заявил депутат.

Он также отметил, что надежда Армении на помощь Запада «на протяжении сотен лет не нашла никаких подтверждений в судьбе армянского народа». Запад же в этой ситуации намерен выдавить Россию из всех возможных зон влияния, тогда как сама Россия за время конфликта потеряла гораздо больше, чем приобрела.

Сейчас просто необходимо разобраться, who is who, и отталкиваясь от этого, выстраивать свою дальнейшую политику, — заключил Затулин.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на заседании кабмина, что миротворческий контингент РФ не выполняет свои функции по контролю за Лачинским коридором. По его словам, в Карабах и Лачинский коридор нужно отправить миссию по сбору фактов ООН, ОБСЕ или Минской группы ОБСЕ. Пашинян напомнил, что российский миротворческий контингент в Карабахе, согласно трехстороннему заявлению лидеров Армении, РФ и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, имеет обязательства контролировать Лачинский коридор.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась ситуация в зоне ответственности российского миротворческого контингента, обострившаяся после перекрытия Лачинского коридора. Лавров выразил сожаление решением Еревана отказаться от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встречи глав внешнеполитических ведомств РФ, Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора.