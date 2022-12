Он также отметил, что надежда Армении на помощь Запада «на протяжении сотен лет не нашла никаких подтверждений в судьбе армянского народа». Запад же в этой ситуации намерен выдавить Россию из всех возможных зон влияния, тогда как сама Россия за время конфликта потеряла гораздо больше, чем приобрела.

Сейчас просто необходимо разобраться, who is who, и отталкиваясь от этого, выстраивать свою дальнейшую политику, — заключил Затулин.