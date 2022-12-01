Медведев призвал уничтожать таких «нацистских ублюдков», как Данилов

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не видит смысла в симметричном ответе на слова представителей Киева про уничтожение России. В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что таких «нацистских ублюдков» необходимо «ликвидировать».

Нет смысла отвечать на этот бред симметрично. Тем более говорить что-то про уничтожение Украины. Надо просто уничтожать таких нацистских ублюдков, как тот, что сказал это, — заявил Медведев.

Данилов ранее в ходе Киевского форума безопасности заявил, что Россия «должна быть уничтожена» и прекратить свое существование в текущих границах. При этом он назвал русских варварами, с которыми будет «недостойно сидеть за столом переговоров».

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова согласилась со словами Данилова, что пребывание за столом переговоров с «варварами» будет «недостойным украинского народа». По ее словам, в ходе переговорного процесса украинский народ достоин быть представлен не варварами.