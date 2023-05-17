ЛДПР не будет менять цвета партийного герба из-за схожести с флагом Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Либерально-демократическая партия не станет менять символику партии из-за совпадения с цветами флага Украины, заявил член высшего совета партии Ярослав Нилов. По его словам, ЛДПР появилась раньше, чем была провозглашена независимость этой страны.

ЛДПР появилась раньше, чем независимая Украина, и синий и желтый всегда были нашими цветами. Огромное количество атрибутики распространено и используется, и флаг у нас зарегистрированный, и герб зарегистрированный в соответствующих цветах, — сказал Нилов.

Ранее он заявил, что задержание людей в желто-синей одежде по статье о дискредитации ВС РФ является злоупотреблением правом и полным бредом.

По словам Нилова, эти цвета в том числе являются цветами ЛДПР, а сам он носит синий костюм и желтый галстук. Депутат призвал брать объяснения с тех сотрудников полиции, которые инициировали подобные задержания. Он отметил, что нужно сохранять гибкость, а избыточное рвение защитить от дискредитации ВС РФ связал с погоней за статистикой и «палочной» системой.

В Москве ранее задержали 39-летнего уборщика и 26-летнего жителя Волгограда за одежду в цветах украинского флага. По административной статье 20.3.3 КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации» им грозит штраф до 50 тысяч рублей.