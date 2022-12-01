Лавров назвал враньем сообщения о просьбах России по переговорам с Киевом Лавров: Россия не просила переговоров с Украиной, но готова выслушать другую сторону

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по проблематике европейской безопасности заявил, что Москва не просила о переговорах с Киевом и такие сведения являются откровенным враньем. При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул готовность России выслушать любые предложения по переговорному процессу.

Никогда ни о каких переговорах мы не просили, но всегда говорили, что если кто-то имеет интерес к переговорному решению, мы готовы выслушать, — сказал Лавров.

Глава российского МИД также назвал смешными обвинения Москвы в том, что она запрашивает какие-либо переговоры, чтобы выиграть время для «сбора дополнительных сил для проведения спецоперации».

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры между Москвой и Киевом в настоящее время невозможны. По его словам, Украина отказывается от диалога, в том числе из-за продолжающейся спецоперации.

Ранее глава ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что не считает серьезными призывы к прекращению огня на Украине в сложившихся на поле боя условиях. По его словам, перемирие стало бы признанием произошедшей «несправедливости». Германский политик отметил, что в сложившейся ситуации он «не видит выхода».