Лавров предупредил о ядерной угрозе со стороны Запада из-за F-16 РФ будет рассматривать передачу ВСУ истребителей F-16 как ядерную угрозу

Фото: Harald Tittel/dpa/Global Look Press

Россия будет рассматривать передачу вооруженным силам Украины истребителей F-16 как угрозу со стороны Запада в ядерной сфере. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью изданию «Лента.ру». Он отметил, в частности, что США и их союзники по НАТО создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, что грозит обернуться катастрофическими последствиями.

Лишь один пример крайне опасного развития событий — планы США по передаче киевскому режиму истребителей F-16. Мы проинформировали ядерные державы США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие. Никакие заверения тут не помогут, — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что российские военные не станут разбираться, оборудован ли каждый конкретный истребитель под доставку ядерных вооружений или нет. В качестве угрозы будет рассматриваться сам появления подобных систему у ВСУ.

Ранее Лавров заявил, что противостояние на Украине не закончится до тех пор, пока Запад не откажется от идеи нанести Москве стратегическое поражение руками Киева. Глава МИД подчеркнул, что в настоящее время не наблюдается признаков изменения этой позиции. Он также указал на игнорирование Западом инициатив, исходящих от развивающихся стран.