Лавров подарил генсеку АСЕАН гигантскую матрешку

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров и Као Кимхорн

Министр иностранных дел Сергей Лавров подарил генеральному секретарю АСЕАН Као Кимхорну гигантскую матрешку с его портретом. Кадры передачи сувенира опубликовала в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.

Это символ нашего сотрудничества, — сказал Лавров.

Дарение персональных матрешек генеральным секретарям АСЕАН является давней традицией. Каждая новая фигурка изготавливается в чуть большем размере, чтобы вместить внутрь себя предыдущие.

Глава МИД РФ прибыл в Джакарту для участия в мероприятиях АСЕАН. Визит Лаврова в Индонезию продлится до 14 июля. Во внешнеполитическом ведомстве отмечали, что в фокусе внимания будут задачи укрепления позиций нашей страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе и продвижения российских подходов к формированию равноправной инклюзивной архитектуры региональной безопасности.

Телеканал NBC ранее сообщил, что бывшие чиновники США в апреле проводили секретные переговоры с Лавровым, чтобы заложить основу для обсуждения завершения украинского конфликта. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это сообщение попыткой властей США выдать желаемое за действительное.