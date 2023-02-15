Крымчане передавали за рубеж инструкции по сборке военных кораблей ФСБ в Крыму пресекла каналы сбыта научных разработок в военном судостроении за рубеж

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности в Крыму пресекли деятельность четверых местных жителей, занимавшихся поставками российских научных разработок в сфере кораблестроения за границу, об этом рассказали в пресс-службе ведомства. По данным следствия, в период с 2014 по 2021 год бывшие сотрудники севастопольского судоремонтного предприятия выполнили более 60 заданий иностранных заказчиков. Техническая характеристика продукции хранилась у них дома и в гаражах, передает ТАСС.

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечен канал поставок за рубеж научных разработок в сфере военного кораблестроения. В период ликвидации предприятия часть технической документации в сфере военного кораблестроения и судоремонта указанные лица незаконно вывезли с территории завода и хранили по местам своего жительства, а также в гаражах. С 2014 по 2021 год граждане РФ отработали около 60 заданий иностранной стороны, — говорится в сообщении ФСБ.

Бывшим сотрудникам предприятия было объявлено предостережение о недопустимости передачи секретной информации в другие страны. Изъятая у них документация была передана Севастопольскому морскому заводу имени Серго Орджоникидзе.

Накануне Yahoo News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что работавший с ракетоносцами Ту-160 инженер уехал из России и запросил убежище в США. По данным портала, мужчина предложил поделиться информацией о российских военных секретах.