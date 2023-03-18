Косачев предложил ввести санкции в отношении трех судей МУС Косачев предложил ввести санкции против судей МУС, выдавших ордер в отношении Путина

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Константин Косачев

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что считает справедливым, если Россия внесет в санкционные списки трех судей Международного уголовного суда (МУС), которые вынесли решение о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина. Их он в Telegram назвал явно недружественными России фигурантами.

Это было сделано вторым составом палаты предварительного производства... А именно судьями Росарио Сальваторе Айталой (итальянец, бывший прокурор Рима и советник председателя сената Италии), Антуаном Кезия Миндуа (гражданин Конго, всю жизнь проживший во Франции и Швейцарии) и Томоко Акане (прокурор из Японии). Этакая тройка судей МУС, где все фигуранты явно недружественные России... Думаю, было бы справедливо незамедлительно внести их по этому признаку в санкционные списки, — подчеркивается в его сообщении.

По мнению Косачева, дело в отношении Путина «шито белыми нитками». Он обратил внимание на то, что МУС пренебрег своим же статутом, поскольку принял к производству дело, которое уже открыто в суде Украины.

Ранее Константин Косачев заявил, что президент России обладает иммунитетом против иностранной и международной уголовной юрисдикции. Это означает, что никакая иностранная власть не может его арестовать. Обычное международное право в данной области существует и имеет вполне определенное содержание, считает вице-спикер Совфеда.