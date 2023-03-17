Косачев: Путина никто не может арестовать Косачев заявил об иммунитете президента РФ против международной уголовной юрисдикции

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Константин Косачев

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что президент России обладает иммунитетом против иностранной и международной уголовной юрисдикции. Это означает, что никакая иностранная власть не может его арестовать, написал политик в Telegram.

Президент России как высшее должное лицо в соответствии с международным правом обладает иммунитетом от иностранной и международной уголовной юрисдикции. Комиссия международного права ООН засвидетельствовала, что обычное международное право в данной области существует и имеет вполне определенное содержание, — считает вице-спикер Совфеда.

Ордер на арест президента РФ Владимира Путина выдала 17 марта досудебная палата Международного уголовного суда (МУС). Такой же ее документ начал действовать и в отношении детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

Ранее сообщалось, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении МУС, который сегодня выдал ордера на арест президента России и детского омбудсмена. В рамках проверки следователи должны будут установить конкретных лиц, отвечавших за это решение. Какие процессуальные решения могут быть приняты в связи с этим, пока не уточняется.