Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 12:56

Кобяков рассказал о содействии России урегулированию на Ближнем Востоке

Кобяков: РФ с самого начала искала пути для урегулирования на Ближнем Востоке

Антон Кобяков Антон Кобяков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия с самого начала искала пути для урегулирования на Ближнем Востоке, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению саммита Россия — АСЕАН Антон Кобяков. Он подчеркнул, что для мирного сосуществования нужна нормализация экономической ситуации в мире, передает корреспондент NEWS.ru.

Россия и Китай вместе с другими своими партнерами всегда искала и изыскивала возможности для урегулирования кризисов, — сказал Кобяков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия настоятельно призывает западные страны и другие вовлеченные стороны воздержаться от любых деструктивных действий, которые могут спровоцировать войну на Ближнем Востоке. В ходе переговоров с бахрейнским коллегой Абделем Латифом Аз-Зайяни он обсудил ситуацию в регионе.

До этого Лавров отметил, что одной из ключевых целей агрессии против Тегерана стал срыв намеченного сближения между Ираном и арабскими странами. Глава МИД России отметил, что диалог был бы направлен на определение будущего залива и прилегающих территорий.

Власть
Россия
Антон Кобяков
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат оценил вынесенный приговор блогерше Митрошиной
Врач рассказал о пользе ходьбы
Минобороны раскрыло результаты продвижения ВС России в Красном Лимане
Трамп устал от телефонных разговоров с Нетаньяху
Россия передала Украине более 500 тел бойцов ВСУ
Россия и АСЕАН связали себя «узами партнерства» до 2030 года
Россиянам раскрыли, насколько важен искусственный интеллект в бизнесе
Инженеры раскрыли, в чем главная «фишка» нового российского БПЛА «Сокол»
Пчеловод назвал причины роста цен на мед
Эксперт по внедрению ИИ назвала самые популярные нейросети
Раскрыто число туристов, которых коснулись массовые отмены рейсов в Москве
Более 12 тыс. человек ожидают рейсы в московских аэропортах
Азиатская страна заинтересовалась «Силой Сибири — 2»
Певица Анет Сай рассказала о своей любимой семейной традиции
Погиб тысячелетний дуб из легенды о Робине Гуде
ВСУ атаковали машину с детьми
На «Нейрофест-2026» подали более тысячи заявок из 75 регионов России
Белоруссия пригрозила Украине ответными мерами
Почему не работает Telegram сегодня, 18 июня: замедление, заблокируют ли
Первый реанимобиль с ранеными прибыл из Брянской области в Минск
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.