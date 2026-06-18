Кобяков рассказал о содействии России урегулированию на Ближнем Востоке Кобяков: РФ с самого начала искала пути для урегулирования на Ближнем Востоке

Россия с самого начала искала пути для урегулирования на Ближнем Востоке, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению саммита Россия — АСЕАН Антон Кобяков. Он подчеркнул, что для мирного сосуществования нужна нормализация экономической ситуации в мире, передает корреспондент NEWS.ru.

Россия и Китай вместе с другими своими партнерами всегда искала и изыскивала возможности для урегулирования кризисов, — сказал Кобяков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия настоятельно призывает западные страны и другие вовлеченные стороны воздержаться от любых деструктивных действий, которые могут спровоцировать войну на Ближнем Востоке. В ходе переговоров с бахрейнским коллегой Абделем Латифом Аз-Зайяни он обсудил ситуацию в регионе.

До этого Лавров отметил, что одной из ключевых целей агрессии против Тегерана стал срыв намеченного сближения между Ираном и арабскими странами. Глава МИД России отметил, что диалог был бы направлен на определение будущего залива и прилегающих территорий.