Казахстану следует задуматься над зависимостью от Запада, предупредил депутат Госдумы Алексей Чепа. Он пояснил Lenta.ru, что подобное партнерство может обернуться плохими последствиями для Астаны. Парламентарий отметил, что в России прекрасно понимают, что на Казахстан оказывают давление.
Конечно, мы понимаем, что на все страны оказывается давление со стороны Запада. <...> Но, думаю, в данном случае Казахстану следовало бы крепко подумать над своей зависимостью, потому что обернуться она может плохо, — уточнил депутат.
По словам парламентария, Казахстан находится в экономической зависимости от Запада. Это связано с тем, что на территории государства работает большое количество нефтяных компаний и Астана получает инвестиции в экономику. Из-за этого власти Казахстана вынуждены идти на уступки в вопросе соблюдения антироссийских санкций.
Ранее стало известно, что с 1 апреля заработает онлайн-система учета ввозимой и вывозимой из страны продукции. По словам высокопоставленных чиновников Казахстана, страна не хочет становиться площадкой для обхода антироссийских санкций. В Астане отметили, что таким образом не вводят ограничения в отношении России и торговлю с РФ не ограничивают.