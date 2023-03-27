Казахстану порекомендовали задуматься над зависимостью от Запада Депутат ГД Чепа порекомендовал Казахстану задуматься над зависимостью от Запада

Фото: hutchison/Global Look Press

Казахстан, нефтяная вышка

Казахстану следует задуматься над зависимостью от Запада, предупредил депутат Госдумы Алексей Чепа. Он пояснил Lenta.ru, что подобное партнерство может обернуться плохими последствиями для Астаны. Парламентарий отметил, что в России прекрасно понимают, что на Казахстан оказывают давление.

Конечно, мы понимаем, что на все страны оказывается давление со стороны Запада. <...> Но, думаю, в данном случае Казахстану следовало бы крепко подумать над своей зависимостью, потому что обернуться она может плохо, — уточнил депутат.

По словам парламентария, Казахстан находится в экономической зависимости от Запада. Это связано с тем, что на территории государства работает большое количество нефтяных компаний и Астана получает инвестиции в экономику. Из-за этого власти Казахстана вынуждены идти на уступки в вопросе соблюдения антироссийских санкций.

Ранее стало известно, что с 1 апреля заработает онлайн-система учета ввозимой и вывозимой из страны продукции. По словам высокопоставленных чиновников Казахстана, страна не хочет становиться площадкой для обхода антироссийских санкций. В Астане отметили, что таким образом не вводят ограничения в отношении России и торговлю с РФ не ограничивают.