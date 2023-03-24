Угроза импорту из Казахстана: оттуда привозили смартфоны и автомобили Один из главных хабов «санкционки» решил проверить сам себя

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Чтобы не подпасть под вторичные санкции, с апреля Казахстан запустит систему учета ввозимой и вывозимой из страны продукции, пишут западные СМИ. NEWS.ru вместе с экспертами разбирался, как это повлияет на поставки в РФ подсанкционных товаров.

Что случилось

С 1 апреля в Казахстане заработает онлайн-система учета ввозимой и вывозимой из страны продукции. По словам высокопоставленных чиновников Казахстана, механизм «позволит в режиме реального времени отслеживать всю цепочку перемещения товаров от границы к границе», не допуская обхода санкций против России. Об этом пишут сразу два зарубежных издания — Financial Times и Eurasianet.

Чиновники уточняют: Казахстан таким образом не вводит санкции в отношении России и торговлю с РФ не ограничивает. Просто страна не станет площадкой для обхода западных санкций. Власти соседней республики опасаются «вторичных санкций» за нарушение антироссийских ограничений Европы и США.

Как был организован параллельный импорт из Казахстана

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Параллельный импорт — это ввоз в страну товаров независимо от согласия производителя. Он стал ответом властей РФ на западные санкции. Казахстан оказался в числе стран, которые до сих пор помогали РФ восполнять товарный дефицит.

Как пишет казахстанский Forbes со ссылкой на Бюро нацстатистики Казахстана, в прошлом году экспорт в Россию поднялся на 25% по сравнению с уровнем 2021 года. А FT указывает, что количество стиральных машин, доставленных из Казахстана в РФ, выросло с нулевого в 2021 году до 100 тыс. в 2022-м. Eurasianet пишет, что в 2021 году Казахстан экспортировал в Россию передовые полупроводники на $12 тыс., но уже в 2022-м этот показатель вырос до $3,7 млн.

Что еще ввозят из Казахстана

Кроме того, в прошлом году Казахстан резко увеличил поставки в Россию автомобилей. В ФТС подчеркнули, что за первые восемь месяцев 2022-го в страну завезли 6,5 тыс. машин. Эта цифра в 15 раз больше показателей за аналогичный период прошлого года.

Экспорт смартфонов вырос в сотни раз. Если за первое полугодие 2021-го Казахстан продал России сотовых телефонов на сумму $36,8 тыс., то за первую половину 2022-го — на $78 млн. В количественном выражении экспорт смартфонов вырос почти в 328 раз — с 560 штук в первой половине 2021 года до 183,6 тыс. единиц в 2022-м. В Россию из Казахстана ввозили бренды iPhone, Samsung, Xiaomi, Motorola и другие. Поставки резко выросли в апреле текущего года, когда многие иностранные компании ушли с российского рынка, пишет казахстанский Forbes.

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Также Казахстан начал ввозить в Россию в сто с лишним раз больше процессоров и контроллеров. А еще вырос экспорт флешек, карт памяти и смарт-карт для выпуска банковских карт. Таких смарт-карт в Россию доставили более 387 тысяч, в то время как в 2021 году поставок не было вообще. Огромная сумма была получена за перепродажу в Россию компьютерной техники, мониторов и проекторов — $375,4 млн. Объем поставок за год увеличился более чем в 400 раз, сообщает один из казахстанских журналистов.

Что изменит новая «система учета»

По данным Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), экспорт из Европы в Казахстан, Киргизию и Армению товаров, которые частично или полностью подпадают под санкции ЕС, вырос на 30% больше, чем экспорт других товаров. И пока неясно, каким образом в Казахстане будут контролировать серый импорт. Поэтому оценить масштабы возможных проблем с поставками сложно.

Тем не менее, говорят эксперты в беседе с NEWS.ru, на какое-то время появится «бутылочное горлышко» в доставке ряда товаров в Россию. По крайней мере, пока импортеры не найдут альтернативные пути для их ввоза. Но ими опять же могут стать Армения, Киргизия и Узбекистан, поэтому полки магазинов вряд ли опустеют. А вот рост цен на «санкционку» возможен.

Как это повлияет на поставки нефти из РФ

Через ближайших соседей не только идут поставки в Россию подсанкционных товаров. Также через посредников российская нефть еще недавно поступала в Европу. Трейдеры пользуются различными законными лазейками, которые помогают им вести бизнес как прежде, до санкций. В одной из статей Bloomberg писал, что российскую нефть продавали в том числе через Казахстан.

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Но желание последнего «отследить цепочку» вряд ли критически скажется на поставках нефти, считают эксперты. Дело в том, что контролировать перемещение черного золота на глобальных рынках крайне затруднительно. Ведь сырье одного поставщика можно легко смешать с сырьем другого. Например, при условии, что казахстанская и российская нефть будут смешиваться в соотношении 51% к 49%, смесь уже не будет считаться российской. А это значит, ее спокойно можно будет продать европейцам. Некоторые эксперты в казахстанских СМИ ранее допускали, что такая схема (блендинг) уже активно применяется и в Казахстане.

Однако официально Казахстан уже демонстрировал желание отделить себя от России на рынке нефти. Например, в прошлом июне нефтегазовая компания «CNPC-Актобемунайгаз» решила сменить название одной из марок, продаваемой через российские порты, чтобы ее не путали с Urals. Так крупный экспортер страховал себя от санкций.

Материал подготовлен при участии аналитика ФГ «Финам» Андрея Маслова, руководителя аналитического департамента компании AMarkets Артема Деева и аналитика TeleTrade Владимира Ковалева.