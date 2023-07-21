Картаполов объяснил, почему власти решили оставить призыв с 18 лет Картаполов: решение оставить призыв в армию с 18 лет связано с желанием россиян служить

Решение не повышать нижнюю планку призыва на воинскую службу с 18 лет до 21 года связано с желанием россиян служить, заявил в ходе пресс-конференции в Госдуме глава комитета по обороне Андрей Картаполов. По его словам, которые цитирует РБК, многие молодые люди хотят вначале отслужить, а затем заниматься образованием и трудоустройством. Он считает, что таким образом власти расширили права россиян, а не сократили их.

К нам очень много обращались люди, которые считают, что именно в 18 лет им проще пойти отслужить. А потом уже заниматься образованием, трудоустройством. И не отреагировать на эти вещи мы не могли. <...> Это право гражданина, поэтому мы расширили права, а никак их не сократили, — сказал Картаполов.

При этом он подчеркнул, что россиянам никто не будет мешать идти служить в армии с 21 года. Депутат отметил, что на службе ВС РФ все равно появятся более подготовленные бойцы.

Ранее Картаполов рассказал, что нижняя палата парламента может уже в июле принять закон о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года. В этом случае в 2024 году предлагалось призывать в армию россиян в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025-м — от 20 до 30 лет и, наконец, в 2026 году — от 21 года до 30 лет.

Кроме того, Госдума одобрила поправки, предусматривающие повышение предельного возраста пребывания в запасе для граждан, которые имеют воинские звания. Срок пребывания в запасе возрастет для них на пять лет.