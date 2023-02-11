Картаполов назвал ключевую гарантию безопасности России Картаполов назвал ядерную триаду гарантией безопасности России

Фото: Министерство обороны РФ

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» во время испытаний

Ключевой гарантией безопасности России и мировой стабильности является продолжающееся оснащение «ядерной триады» РФ современным вооружением, заявил РИА Новости глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. По его словам, именно это становится сдерживающим фактором в то время, когда мир переживает трансформацию.

В настоящее время продолжается оснащение российской «ядерной триады» современным вооружением, при этом она остается ключевой гарантией не только безопасности России, но и глобальной мировой стабильности, являясь сдерживающим фактором в условиях, когда мир переживает период сложной трансформации, — сказал Картаполов.

Парламентарий добавил, что Россия продолжает укреплять обороноспособность. По его словам, на боевое дежурство заступил ракетный полк, оснащенный ракетным комплексом «Авангард». Кроме того, успешные пуски комплекса «Сармат» дали возможность приступить к работам по его развертыванию. Картаполов подчеркнул, что триада поддерживается на уровне, позволяющем осуществлять стратегическое сдерживание.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов рассказал, что от атаки Запада Россию спасло наличие ядерного оружия. По мнению парламентария, в настоящее время мировая ядерная война не начата благодаря «бомбе Путина».