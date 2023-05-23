Медведев призвал уничтожать украинских диверсантов как крыс

Фото: МО Украины

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал «уничтожать как крыс» украинские ДРГ, передает РИА Новости. По его мнению, диверсантов даже не стоит брать в плен.

Что касается этих отморозков — я иначе их и назвать не могу, — то можно по-разному характеризовать их. Вопрос только в том, что с ними делать. Их надо просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать, — заявил Медведев.

Он также назвал утверждения Киева о непричастности к вылазкам диверсантов в РФ, абсолютным враньем. Медведев добавил, что за подобные акты ответственны «спонсоры киевского режима», а именно США, ЕС и Британия.

22 мая диверсанты атаковали Белгородскую область. Глава региона Вячеслав Гладков объявил о введении режима КТО. После случившегося СК возбудил уголовное дело по шести статьям УК РФ, в том числе о теракте.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что проникновение украинских диверсантов на территорию Белгородской области вызывает глубокую обеспокоенность. По его словам, силовики предпринимают усилия по предотвращению подобного в будущем.