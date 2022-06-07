Кадыров заявил о массовом наступлении ВС России в ЛНР

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале о массовом наступлении чеченских подразделений, сил России и Луганской Народной Республики на позиции украинских националистов в ЛНР. Он опубликовал кадры боевых действий в лесной и жилой местности. На видео также показаны уничтоженные украинские военные и техника.

Чеченские подразделения совместно с другими воинскими формированиями России и ЛНР ведут массированное наступление на позиции украинских националистов. Используя новые тактические приемы, они стали еще намного эффективнее уничтожать вражескую технику и оборонительные позиции, — написал Кадыров.

Глава ЧР ранее заявил, что спецоперация на Украине должна продолжаться до полной отмены санкций против России. Он призвал коллективный Запад извиниться перед Москвой. По словам Кадырова, противостояние приносит чеченским бойцам удовольствие, за этим они едут на Украину.

Ранее глава Чечни пообещал показать «настоящую спецоперацию» на Украине. Он опроверг информацию о том, что ВСУ атакуют север Донецка и «успешно вытесняют наших».