Кадыров сообщил об отправке группы подразделения Росгвардии в зону СВО

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале об отправке в зону спецоперации группы бойцов 96-го полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России. Он пояснил, что бойцы полка присоединятся к своим однополчанам, которые ранее сменили на боевом посту сослуживцев в этой командировке, большинство из них ранее не раз участвовали в спецмероприятиях в зоне СВО.

Бойцы полка будут выполнять задачи под командованием офицера Магомеда Тушаева.

Из Грозного выдвинулись в зону проведения специальной военной операции бойцы одного из самых боеспособных подразделений — 96-го полка оперативного назначения СКО ВНГ РФ, которым осуществляет командование боевой офицер Магомед Тушаев, — написал Кадыров.

В конце апреля он сообщил, что оперативный личный состав ОМОНа «Ахмат-1» из Росгвардии Чеченской Республики отправился на смену своим соратникам в район специальной военной операции. Кадыров подчеркнул, что в составе подразделения — военнослужащие с богатым опытом в боевых ситуациях.

Ранее военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня «Град» Центрального военного округа в зоне проведения спецоперации применили агитационные снаряды по позициям Вооруженных сил Украины. Так противнику доставили листовки с призывом сдаться.