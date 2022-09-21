Кадыров сообщил о переходе к новой тактике СВО на Украине

Фото: Kremlin Pool/Russian Look/Global Look Press

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о переходе к новой тактике спецоперации на Украине. В своем Telegram-канале политик пообещал, что укронацисты вскоре столкнутся с тяжелейшими последствиями «нового плана возмездия». Сообщение он опубликовал на фоне заретушеваной карты.

Все наши прежние действия им теперь покажутся детскими шалостями. Бандеровцы, у вас осталось сжатое время для отдыха, дальше будет очень и очень худо. Воспринимайте эти слова, как хотите, отнеситесь к ним, как заблагорассудится, но запомните их так же, как вызубрили лозунг «АХМАТ — СИЛА», — написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что «повезет» только тем, кто отнесется к его сообщению как к «недоброму для себя знаку» и сделает соответствующие выводы, вероятно, имея в виду добровольную сдачу в плен. Кадыров предупредил противника «смотреть в оба».

Ранее Кадыров сообщил, что в результате активных действий бойцов спецназа «Ахмат» в Донбассе за один день было уничтожено около 200 человек личного состава противника. По его словам, это произошло после того, как командиры подразделений Адам Делимханов и Апты Алаудинов встретились и обсудили новую наступательную тактику в Донбассе.