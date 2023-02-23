Иран пожелал вступить в диалог России, Турции и Сирии Замглавы МИД РФ Богданов: готовится встреча министров России, Ирана, Турции и Сирии

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иран выразил желание присоединиться к диалогу России, Сирии и Турции, рассказал в беседе с РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. В этой связи, по его словам, сейчас прорабатывается возможность организовать четырехстороннюю встречу глав МИД. Он добавил, что ключевым в этом вопросе является согласие двух «интересантов» — турецкой и сирийской сторон.

Пожелание подключиться к переговорному процессу выразил также Иран. С учетом характера отношений, связывающих Тегеран с Дамаском с одной стороны и Анкарой — с другой, а также региональной роли Ирана, его конструктивного участия в «астанинском формате», остающемся единственным эффективным инструментом международного содействия сирийскому урегулированию, мы поддержали такую постановку вопроса, — сказал Богданов.

Богданов подчеркнул, что у всех участников диалога общая цель: урегулирование ситуации вокруг Сирии и стабилизация обстановки в Ближневосточном регионе в целом.

Замглавы МИД РФ также отметил, что контакты силовиков и дипломатов призваны подготовить условия для переговоров Сирии и Турции на различных уровнях, в ходе которых будут достигаться потенциальные договоренности.

В середине декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести трехстороннюю встречу с участием сирийского лидера Башара Асада. Он отметил, что диалогу должны предшествовать переговоры на уровне представителей спецслужб, министров обороны и иностранных дел.