Эрдоган предложил провести встречу лидеров России, Турции и Сирии

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу глав Турции, РФ и Сирии, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что такой встрече должны предшествовать переговоры руководителей разведслужб, Минобороны и МИД.

Здесь много тем, которые могут не стоять на повестке дня в данный момент, но могут быть вынесены на повестку дня позже в связи с развитием событий. Но если вы обратите внимание, я объяснил еще одну вещь, и это то, что мы хотим сделать шаг в качестве трехстороннего союза Сирия — Турция — Россия. Для этого сначала должны встретиться наши разведывательные службы, затем министры обороны и министры иностранных дел. После их встреч давайте соберемся вместе как лидеры. Я предложил это господину Путину, и он отнесся к этому положительно, — сказал Эрдоган.

27 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что уровень государственных отношений России и Турции позволяет урегулировать разногласия по Сирии путем переговоров. При этом он признал, что обсуждение может быть тяжелым и долгим. Пресс-секретарь президента также напомнил, что Москве и Анкаре уже удавалось «купировать» несогласие в прошлом.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев ранее заявил, что Москва готова предоставить площадку для встречи президентов Сирии и Турции. По его словам, для такой встречи «должны созреть» соответствующие условия.

20 ноября в Минобороны Турции заявили о начале военной операции «Коготь-меч» против курдских формирований на территории Сирии и Ирака. При этом глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не обсуждал воздушную операцию на севере Сирии и Ирака с российским лидером Владимиром Путиным или с президентом США Джо Байденом.