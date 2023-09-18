«Хуже самого пошлого анекдота»: Захарова об исках Украины в ВТО Захарова назвала иски Украины в ВТО махинациями

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Западные правительства и подконтрольные им страны осуществляют махинации, ведущие к спекуляциям на рынке продовольствия, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. По ее словам, «игра» вокруг украинского зерна «хуже самого пошлого анекдота». Таким образом дипломат прокомментировала решение Киева подать иски против Польши, Венгрии и Словакии во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Хуже самого пошлого анекдота вся эта игра вокруг украинского зерна. Это что за махинации такие? Что это за бесконечная возня западных правительств и подконтрольных им монополий в агропромышленной сфере, ведущая к спекуляциям на рынке продовольствия? — написала Захарова.

«Игрища» Запада оборачиваются глобальными бедствиями, разорением добросовестных хозяйств и сговорами на биржах, отметила она. Украина, Евросоюз и НАТО при этом не перестают обвинять Россию в созданию угроз для продовольственной безопасности.

Ранее Украины обратилась в ВТО с исками против трех европейских стран. Причиной стал отказ этих государств ввести запрет на ввоз украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Киев инициировал разбирательства несмотря на оказанную ему этими странами военную помощь.