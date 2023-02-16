Госдума призовет ООН расследовать теракт на «Северных потоках» Госдума приняла проект обращения к ООН с призывом расследовать подрыв «Северных потоков»

Фото: Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

Проект обращения к ООН с призывом инициировать международное расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» приняла Госдума, сообщает РИА Новости. В документе содержится призыв дать правовую оценку этой диверсии и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей.

Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации обращаются к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций с предложением инициировать расследование данного акта международного терроризма, дать правовую оценку этой чудовищной диверсии и привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей этого преступления, поставившего под угрозу безопасность Евразии, — говорится в проекте обращения.

Как отмечается в документе, администрация Джо Байдена, «отдавшего противоправный приказ», несет полную ответственность как «за причинение многомиллиардного ущерба» владельцам важнейшей для Евразийского континента энергетической инфраструктуры России, Германии, Франции и Нидерландов.

Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал материал, из которого следовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Согласно представленным данным, американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под газопроводами взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии. Как утверждает Херш, президент США Джо Байден разрешил проведение операции после девяти месяцев обсуждений с командой национальной безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи заявил, что Кремль удивлен тому, что статья Херша не получила широкой огласки в западных СМИ. Представитель Кремля признал, что расследование является серьезным и спорным, однако указал, что на него следует обратить внимание.

В ООН заявили, что не располагают специальным мандатом для расследования подрывов на газопроводах. Там отметили, что для начала расследования необходимо получить разрешение от юридического органа ООН.