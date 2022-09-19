Глава РАН Сергеев снял свою кандидатуру с выборов президента академии наук

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Сергеев

Глава РАН Александр Сергеев заявил, что он снял свою кандидатуру с выборов на пост главы академии наук, сообщает РИА Новости. Он выступил с таким заявлением в ходе общего собрания членов организации. Сергеев уточнил, что он был вынужден принять данное решение в «сложных условиях». По словам академика, в ходе текущей предвыборной кампании на пост главы РАН, на кандидатов оказывали давление.

События последних дней заставляют меня снять свою кандидатуру. Это вынужденное решение, — заявил Сергеев.

Он проработал на этом посту в течение пяти лет.

Ранее МК.RU писал, что академик Сергеев намерен снять свою кандидатуру с выборов на новый срок. Голосование состоится 20 сентября. Академик активно участвовал в предвыборной программе, постоянно давал интервью и посещал отделения РАН. Позднее академик-секретарь отделения физических наук Иван Щербаков оповестил своих коллег о том, что Сергеев планирует снять свою кандидатуру с выборов 19 сентября на открытии общего собрания РАН.

До этого Сергеев потребовал от членов РАН не выступать с оскорблениями власти в СМИ, бравируя своим статусом. По его словам, такие высказывания наносят сильнейший урон престижу академии. Сергеев подчеркнул, что РАН должна конструктивно взаимодействовать с руководством страны.