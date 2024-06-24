Путин наделил ФСБ правом участвовать в отборе призывников Путин подписал указ об участии ФСБ в отборе призывников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Федеральная служба безопасности сможет участвовать в отборе в свой состав призывников, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, опубликованному на портале правовых актов, мера принята, чтобы обеспечить укомплектованность органов безопасности.

В целях комплектования органов безопасности [ФСБ] участвует в отборе граждан РФ, подлежащих призыву на военную службу, — сказано в указе.

Данный документ вступает в силу со дня его подписания. В декабре прошлого года глава государства подписал закон, согласно которому в органах ФСБ разрешается проходить службу по призыву. До этого служить там могли только контрактники.

Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что службу в зоне спецоперации на Украине стали чаще предлагать подозреваемым и обвиняемым, содержащимся в СИЗО, в обмен на приостановление уголовного преследования и снятие судимостей. Теперь возможность заключения контракта с Минобороны могут обсуждать не только сотрудники Следственного комитета, но и представители МВД, ФСБ, МЧС, ФТС, а также судебные приставы. Согласно инструкции на этот случай, подходят кандидаты в возрасте от 18 до 65 лет, физически способные и согласные на службу.