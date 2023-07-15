«Дурака — в психлечебницу»: Медведев о словах Джонсона про Украину в НАТО Медведев предложил отправить Джонсона в психлечебницу из-за требования принять Украину в НАТО

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона следовало бы отправить на лечение в психиатрическую больницу из-за того, что тот потребовал принять Украину в НАТО без условий. Также Медведев назвал политика «отставным дураком».

Бывший премьер Британии Джонсон предложил принять Украину в НАТО «без условий». Его бы, отставного дурака, принять без условий в психиатрическую лечебницу. Вот там он сможет среди своих изображать крутого парня, требующего начать третью мировую, — написал Медведев.

В конце экс-президент России прокомментировал строки из песни Владимира Высоцкого «Письмо в редакцию», где описывается повседневность психиатрического стационара с пациентами в остром состоянии.

Ранее Медведев написал в своих соцсетях, что создание Совета НАТО — Украина обречено, поскольку вскоре одна из сторон исчезнет. Он также напомнил, что в 2002 году был создан совет Россия — НАТО.