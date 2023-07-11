«Третья мировая все ближе»: Медведев подвел первые итоги саммита НАТО Медведев заявил о приближении третьей мировой войны и необходимости продолжить СВО

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал в Telegram предсказуемостью высшего уровня решения, принятые лидерами стран НАТО на саммите в Вильнюсе. По его мнению, Третья мировая война становится все ближе. При этом России следует продолжать специальную военную операцию на Украине и не отходить от первоначально заявленных целей, отметил политик.

Предварительные итоги саммита НАТО. Всё, как мы и думали. <...> Военную помощь киевскому режиму увеличить. Всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолётами. Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту тупик. Третья мировая всё ближе, — написал Медведев.

Он отметил, что СВО должна продолжаться с ранее обозначенными целями, одной из которых Медведев назвал «отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО». При этом политик признал, что подобный шаг невозможен, «значит, эту группировку придется ликвидировать».

Кроме того, Медведев заявил, что России в ответ на обстрел ВСУ кассетными снарядами города Токмака в Запорожской области «пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия».

Об обстреле Токмака стало известно вечером 11 июля. Прилеты зафиксировали в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что решение главы американского государства Джо Байдена отправить Украине кассетные боеприпасы ведет к затягиванию страны в третью мировую войну. Он также указал на то, что неразорвавшиеся снаряды будут убивать и калечить самих же украинцев на протяжении десятилетий. Трамп обвинил оппонента в распространении секретной информации о снижении запасов боеприпасов у американских военных.