«Должны забыть»: Драпеко призвала не вешать на Пугачеву статус иноагента Депутат Драпеко выступила против идеи признать Пугачеву иностранным агентом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачева

Певицу Аллу Пугачеву не стоит признавать иностранным агентом, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко. В комментарии NEWS.ru она объяснила, что высказывания артистки являются ее частным мнением, а за это не нужно присуждать статус иноагента.

Я считаю, это ее частное мнение. На мой взгляд, это высказывание не наносит вреда РФ, потому что России глубоко наплевать, что там думает по поводу народа и нормальных людей Алла Пугачева. Я думаю, за такие вещи не нужно присуждать статус иноагента. Это частное мнение частного лица, даже не про военные действия, а просто что ей народ не нравится. Не нравится – она живет с другим народом. А мы ее должны забыть, — сказала Драпеко.

Ранее депутат Государственной думы Алексей Журавлев предложил признать народную артистку СССР Аллу Пугачеву иностранным агентом. По его словам, таким образом певица не сможет больше получать деньги из России. Так Журавлев оценил заявление Примадонны, в котором она выразила мысль, что «нормальные люди» не вернуться в Россию. Депутат в ответ на это сказал, что нормальные люди как раз живут в РФ в сложный для страны период.

С подобной инициативой выступили активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и глава организации Виталий Бородин. Они обратились к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой признать уехавшую из России певицу иноагентом.