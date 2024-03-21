Депутат Лантратова выступила за кодекс поведения публичных людей Депутат Лантратова: в поведении публичных людей должна быть грань

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Яна Лантратова

В поведении публичных людей должна быть грань, заявила NEWS.ru депутат, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по просвещению Яна Лантратова. Она считает хорошей идеей принятие кодекса поведения публичных персон и приводит в пример врачей и учителей, для которых подобные правила разработаны.

Есть, например, правила поведения медицинского работника — как врач оказывает медпомощь. Есть правила поведения учителя, что может себе позволить учитель, а что нет. <...> И для меня здесь, как мамы, переживательно бывает, когда некоторые блогеры, <...> на которых хотят быть похожими дети, когда они позволяют себе вещи, которые противоречат ценностным ориентирам, — говорит депутат.

Ранее актер Никита Кологривый получил семь суток административного ареста за дебош в ресторане Новосибирска. Его поведение было квалифицировано как мелкое хулиганство. Во время заседания Кологривый, который укусил сотрудницу заведения, сообщил, что уже принес извинения пострадавшей, а также предложил ей укусить его в ответ. В прокуратуре заявили, что артист был пьян.

Прокуратура тем временем планирует обжаловать административный арест .Там посчитали, что наказание для артиста за конфликт в ресторане слишком мягкое.