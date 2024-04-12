Демилитаризация, мирные переговоры: что Путин сказал Лукашенко о СВО

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко

На встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин назвал удары российских военнослужащих по украинским энергообъектам демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс противника. Что еще российский лидер сказал о специальной военной операции, в том числе о мирных переговорах — в материале NEWS.ru.

Ответные удары по энергообъектам

Владимир Путин пояснил, что зимой военные воздерживались от ударов по энергетическим объектам Украины. Однако они были вынуждены ответить на недавние атаки Киева по энергообъектам России.

«Я хочу подчеркнуть, мы даже, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имею в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее», — уточнил Путин.

Возвращение к стамбульскому договору

Александр Лукашенко в беседе с Владимиром Путиным предложил вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом. По мнению лидера союзной республики, военные одобрят эту инициативу по мирному урегулированию конфликта на Украине. Президент РФ с ним согласился.

«Достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему», — предложил Лукашенко.

В ответ Владимир Путин заявил, что Москва не одобряет навязывание схем по урегулированию, которые далеки от действительности. Так он прокомментировал инициативу Швейцарии провести саммит по мирному урегулированию украинского конфликта без участия России.

Возможно усиление эскалации на Украине

Александр Лукашенко также заявил, что конференция в Швейцарии 15-16 июня по урегулированию украинского конфликта без участия Москвы и Минска приведет только к усилению эскалации.

«Наша позиция заключается в том, что они там могут договориться только, как усилить эскалацию этого конфликта. Без России какой может быть мирный процесс? Не может быть», — сказал Лукашенко.

В швейцарской встрече буду участвовать до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине. Но Москва не будет участвовать в любом случае, добавил дипломат.

Владимир Путин в свою очередь пообещал Александру Лукашенко, что при необходимости обратится к нему за консультациями по мирному урегулированию на украинском направлении. Белорусский президент заявил, что Минск готов к участию в переговорах, от которых Россия никогда не отказывалась.

Фото: Kremlin.ru

Успешный пуск «Ангары»

Кроме того, Владимир Путин обсудил с белорусским лидером успешный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Он назвал его хорошим событием, и еще одним этапом в развитии космической отрасли России.

Путин напомнил об еще одном важном событии в космической сфере — о возвращении на Землю 6 апреля первой женщины-космонавта из Белоруссии Марины Василевской. Она находилась на МКС в составе международной группы две недели для выполнения научной программы. Белорусский президент поблагодарил Путина за организацию полета Василевской, и подчеркнул, что без решения его российского коллеги, никакого полета бы не было.

Он предложил Владимиру Путину отправить в космос еще одного белорусского космонавта. Лукашенко объяснил, что есть «вторая девчонка», дублер Василевской, на подготовку которой были потрачены большие деньги.

«Если будет желание и ваша воля в этом плане, то она готова работать дальше и тренироваться у космонавтов», — сказал белорусский президент.

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