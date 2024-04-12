Путин оценил пуск тяжелой ракеты «Ангара» Путин назвал успешный пуск тяжелой ракеты «Ангара» хорошим событием

Фото: Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин обсудил с белорусским лидером Александром Лукашенко успешный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Восточный, информирует пресс-служба Кремля. Он назвал его хорошим событием и еще одним этапом в развитии космической отрасли России.

Путин напомнил о еще одном важном событии в космической сфере — о возвращении на Землю 6 апреля первой женщины-космонавта из Белоруссии Марины Василевской. Она находилась на МКС в составе международной группы две недели для выполнения научной программы. Белорусский президент поблагодарил Путина за организацию полета Василевской и подчеркнул, что без решения его российского коллеги никакого полета бы не было.

Он предложил Владимиру Путину отправить в космос еще одного белорусского космонавта. Лукашенко объяснил, что есть «вторая девчонка», дублер Василевской, на подготовку которой были потрачены большие деньги.

Если будет желание и ваша воля в этом плане, то она готова работать дальше и тренироваться у космонавтов, — сказал белорусский президент.

Ранее разгонный блок «Орион» доставил испытательную полезную нагрузку на орбиту, а это значит, что основная задача первого пуска ракеты «Ангара» была полностью выполнена, сообщали в Роскосмосе. Там уточнили, что отделение компонентов не предусматривалось.