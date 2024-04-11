Путин одобрил предложение Лукашенко по переговорам с Киевом Путин согласился с Лукашенко, предложившим вернуть проект стамбульского договора

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе со своим российским коллегой Владимиром Путиным предложил вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом, сообщила пресс-служба Кремля. По мнению лидера Союзной республики, военные одобрят эту инициативу по мирному урегулированию конфликта на Украине. Президент РФ с ним согласился.

Достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему, — предложил Лукашенко.

В ответ Владимир Путин заявил, что Москва не одобряет навязывание схем по урегулированию, которые далеки от действительности. Так он прокомментировал инициативу Швейцарии провести саммит по мирному урегулированию украинского конфликта без участия России.

Также на встрече со своим белорусским коллегой Владимир Путин назвал удары российских военнослужащих по украинским энергообъектам демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс противника. Глава государства подчеркнул, что таким образом Москва влияет на него напрямую.

Президент пояснил, что зимой военные воздерживались от ударов по энергетическим объектам Украины. Однако они были вынуждены ответить на недавние атаки Киева по энергообъектам России.