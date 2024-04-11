Экономике Украины предсказали коллапс из-за ударов ВС РФ по энергообъектам Экономист Колташов: удары ВС РФ по энергетике Украины приведут Киев к коллапсу

Фото: ГСЧС Украины

Финансовую сферу Украины после ударов ВС РФ по энергетическим объектам ждет коллапс, рассказал NEWS.ru экономист Василий Колташов. По его словам, массированные обстрелы могут сильно разогнать инфляцию в стране.

Когда компании и покупатели понимают, что Украина проигрывает, электричества нет и не предвидится, — это сигнал к повышению цен и закупки всего, что можно хранить без холодильников. Эта ситуация пока, возможно, и не приведет к изменению курса гривны, но цены будут расти. Электричество превращается в огромную проблему и начинает еще больше топить и дезорганизовывать экономическую ситуацию, — объяснил он.

При этом, добавил эксперт, нехватка электричества повлияет и на боеспособность ВСУ, так как без энергии остановятся производство вооружений и ремонт военной техники.

Без электричества практически невозможно организовать производство, очень сложно организовать ремонтные работы. Да, где-то можно будет поставить генераторы и, сжигая бензин и дизельное топливо, генерировать энергию для запуска станков, каких-нибудь механизмов. Но производить беспилотники или ремонтировать крупную технику будет крайне сложно, — подчеркивает Колташов.

Российские войска в ночь на 11 апреля нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Министерство обороны РФ назвало атаку ответом на попытки Киева поразить предприятия нефтегазовой отрасли и энергетики на территории России. В ведомстве заявили, что в результате обстрелов пострадала украинская военная промышленность, сорвана переброска резервов и затруднено снабжение ВСУ топливом.