Военэксперт объяснил, зачем ВС РФ бьют по электростанциям Украины Военэксперт Хатылев: удары РФ по электростанциям мешают ремонту техники ВСУ

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Массированные удары по энергетическим объектам Украины преследуют три основные задачи, рассказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев. Одна из них — лишить ВСУ возможности возвращать в строй поврежденную технику.

Первое — прекратить восстановление техники ВСУ, выведенной из строя. Второе — нанести максимальный ущерб объектам, которые обеспечивают логистику снабжения ВСУ. Третье — прекратить все террористические действия, направленные против России. Ведь нехватка электроэнергии влияет на обеспечение украинских войск как в тылу, так и на боевых позициях, — отметил он.

Несмотря на то, что у российских войск есть возможности полностью уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру, такой задачи перед ними не стоит, считает Хатылев. Он напомнил, что РФ не ведет войну с народом Украины, а ее главными целями остаются денацификация и демилитаризация соседнего государства.

Мы проводим все эти действия, чтобы прекратилась деятельность киевского режима, чтобы народ сделал выбор в пользу мирного сосуществования. Мы не ставим задачу уничтожить государство Украина, а говорим только о тех руководителях, которые ведут террористическую деятельность в отношении и российских граждан, и всех остальных, — подчеркнул собеседник.

Российские войска в ночь на 11 апреля нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Министерство обороны РФ назвало атаку ответом на попытки Киева поразить предприятия нефтегазовой отрасли и энергетики на территории России. В ведомстве заявили, что в результате обстрелов пострадала украинская военная промышленность, сорвана переброска резервов и затруднено снабжение ВСУ топливом.