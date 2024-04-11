В Госдуме в шутку призвали Пентагон защитить российские НПЗ от атак ВСУ Депутат Журавлев: США теперь могли бы обеспечить российские НПЗ средствами ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в шутку призвал Пентагон обеспечить российские нефтеперерабатывающие заводы средствами ПВО. Таким образом в беседе с NEWS.ru он отреагировал на то, что Соединенные Штаты якобы выступают против украинских атак на российские НПЗ.

Соединенные Штаты делают вид, что озабочены возможным ростом цен на бензин, выступая против украинских атак на российские НПЗ. Могли бы еще и американскими средствами ПВО их обеспечить, если уж и в самом деле не хотят, чтобы ВСУ на наши заводы нападали, — отметил парламентарий.

По словам депутата, в реальности это лишь игра, которая в очередной раз должна продемонстрировать всему миру, что США «не страна-людоед, а капиталист, способный договариваться». В этой системе координат всегда и действовала американская политика, недаром конгрессу объясняют, что военная помощь Украине должна быть продолжена, потому что иначе выплаченные прежде вложения уже никогда не получится вернуть, добавил Журавлев.

Только вот в украинском конфликте США давно уже не руководствуются одними только деньгами, и, как будто запрещая бить по НПЗ, Пентагон тут же сообщает, что считает их законной целью для киевского режима. Не может сдержаться от радости за то, что хоть так удается навредить России, своему извечному геополитическому противнику, — заключил собеседник.

Ранее газета Financial Times сообщала, что США призвали Украину прекратить атаки на российские энергетические объекты. По данным издания, Вашингтон предупредил Киев о возможном росте мировых цен на нефть из-за подобного рода атак. Кроме того, опасения Белого дома обусловлены тем, что Москва может принять ответные меры против энергоинфраструктуры, на которую опирается Запад.