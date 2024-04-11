Путин объяснил удары по украинским энергообъектам Путин назвал демилитаризацией удары по энергообъектам Украины

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Владимир Путин и Александр Лукашенко

На встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин назвал удары российских военнослужащих по украинским энергообъектам демилитаризацией и прямым влиянием на оборонно-промышленный комплекс (ОПК) противника, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства подчеркнул, что таким образом Москва влияет на него напрямую.

Президент пояснил, что зимой военные воздерживались от ударов по энергетическим объектам Украины. Однако они были вынуждены ответить на недавние атаки Киева по энергообъектам России.

Я хочу подчеркнуть, мы даже, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имею в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее, — уточнил Путин.

ВС России 11 апреля сообщили о нанесении массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. В Минобороны РФ подчеркнули, что атака стала ответом на попытки ВСУ навредить объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России. В результате действий ВС РФ была нарушена работа предприятий военной промышленности Украины, а также сорваны переброски солдат ВСУ в зону боевых действий. Кроме того, отметили в ведомстве, теперь у противника появились трудности со снабжением подразделений топливом.