Лукашенко раскрыл, к чему приведут переговоры по Киеву без Минска и Москвы Лукашенко: без России мирного процесса на Украине быть не может

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Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конференция в Швейцарии 15-16 июня по урегулированию украинского конфликта без участия Москвы и Минска приведет только к усилению эскалации, сообщает пресс-служба Кремля. Такое предположение он высказал на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Наша позиция заключается в том, что они там могут договориться только, как усилить эскалацию этого конфликта. Без России какой может быть мирный процесс? Не может быть, — сказал Лукашенко.

В швейцарской встрече буду участвовать до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине. Но Москва не будет участвовать в любом случае, добавил дипломат.

Владимир Путин в свою очередь пообещал Александру Лукашенко, что при необходимости обратится к нему за консультациями по мирному урегулированию на украинском направлении. Белорусский президент заявил, что Минск готов к участию в переговорах, от которых Россия никогда не отказывалась.

По мнению Лукашенко, основой мирного урегулирования должны стать проекты, обсуждавшиеся в Турции в 2022 году. Он посетовал, что после четырех раундов договор был парафирован обеими сторонами, которые пошли на уступки. Однако потом вмешались третьи стороны, «одернули» Киев, и заставили воевать «до последнего украинца».

Также на встрече со своим белорусским коллегой Владимир Путин назвал удары российских военнослужащих по украинским энергообъектам демилитаризацией и влиянием на оборонно-промышленный комплекс противника. Глава государства подчеркнул, что таким образом Москва влияет на него напрямую.