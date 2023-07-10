«Даже враги так не поступают»: депутат ГД о сотрудничестве Турции с Киевом Депутат ГД Красов призвал пересмотреть отношений с Турцией из-за сотрудничества Анкары с Киевом

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган

Сотрудничество Анкары с Киевом и строительство завода по производству турецких беспилотников на территории Украины должны стать поводом пересмотреть российско-турецкие отношения, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Комментируя ситуацию Lenta.ru, парламентарий отметил, что «даже враги так не поступают».

Сколько бы турецкая сторона ни клялась в дружбе и добрососедстве Российской Федерации, через определенные моменты они проводят некие действия, что даже враги так не поступают. <...> Наверное, настало время пересмотреть отношения между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, — отметил депутат.

Он напомнил, что между Россией и Турцией действовали определенные соглашения касательно членов полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), которых турецкая сторона отпустила без предварительного соглашения. По мнению парламентария, Москва должна задуматься, как дальше выстраивать отношения с Анкарой, не разрывая при этом дипломатических отношений.

Сколько можно наступать на одни и те же грабли? О каком добрососедстве может идти речь, если они поддерживают противоположную сторону в нашем конфликте? — задался вопросом Красов.

10 июля министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что в стране началось строительство завода по производству Bayraktar. Работы планируют завершить в 2025 году. 8 июля Турция и Украина подписали меморандум о развитии совместного производства дронов.