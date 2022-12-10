Бастрыкин поручил возбудить дело из-за пожара в усадьбе Лопухиных

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Оперативные службы на месте пожара в здании усадьбы Лопухиных

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в здании усадьбы Лопухиных в центре Москвы. Ход ведения расследования будет контролироваться в центральном аппарате ведомства.

Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А. А. возбудить уголовное дело по факту происшествия, ход расследования которого будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, — указано в сообщении на сайте Следкома.

10 декабря в Москве в Малом Знаменском переулке загорелась усадьба Лопухиных конца XVII века. По данным МЧС, под огонь попала перегородка между вторым этажом и чердаком. Площадь пожара составила 50 кв. м.

Спасатели смогли потушить пожар. Движение авто по Малому Знаменскому переулку было восстановлено. В результате происшествия пострадал один человек, сейчас он находится в больнице. Причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки в здании. В момент пожара здание было закрыто на реконструкцию.