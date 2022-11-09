Российским дипломатам приходится работать в США в условиях многочисленных ограничений, которые постоянно придумывают американские власти, рассказал РИА Новости посол Анатолий Антонов. В качестве примера он привел возможность запрета выезда дипломатам за пределы Вашингтона без объяснения причин.
Для выезда за город всем дипломатам теперь надо за неделю-две предупреждать Госдепартамент о точном маршруте. Причем американцы могут отказать без объяснения причин, — сказал Антонов.
Он добавил, что смысла подобных ограничений не понимает. Антонов также сравнил посольство с передовой и подчеркнул, что дипломаты относятся к своим обязанностям с высокой долей ответственности.
Ранее Антонов рассказал, что сотрудники Госдепартамента США отказываются принимать российских дипломатов, а если и делают это — то возле здания на скамейке. Такое отношение американских коллег он назвал неприемлемым и добавил, что сейчас общение с ними ведется по переписке.