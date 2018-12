Взрыв прогремел на электрозаводе в Нью-Йорке

На электрическом заводе компании Consolidated Edison в Нью-Йорке прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвался и загорелся один из трансформаторов.

Это дало необычный визуальный эффект. Вечернее небо над городом окрасилось в ярко-голубой цвет. Жители Куинса, крупнейшего района мегаполиса, где расположено предприятие, уже начали выкладывать фото и видео в соцсетях.

По словам очевидцев, происшествие привело к тому, что без света оказался местный аэропорт Ла-Гуардиа. Тем временем в полиции заявляют, что ситуация находится под контролем. Информации о пострадавших не поступало, пишет газета The New York Times.

The transformer explosion at a #ConEd plant in #Queens is under control and there are no injuries at this time. https://t.co/WlXPG3uo0a

В свою очередь представители компании Consolidated Edison сообщили, что пожар на подстанции привёл к перебоям напряжения. Специалисты предприятия уже начали расследование.

There was a brief electrical fire at our substation in Astoria which involved some electrical transformers and caused a transmission dip in the area. We're currently investigating the cause of the incident. AQ