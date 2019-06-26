https://static.news.ru/photo/d33b49d6-9843-11e9-8805-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jonathan Lanza/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Венесуэлы успешно предотвратили очередную попытку государственного переворота, заявил министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес.

Министр отметил, что есть видео-доказательства подготовке к перевороту.

На видео зафиксировано передачи оружия и большой суммы денег со стороны оппозиции , — сказал Родригес на пресс-конференции, которую транслировал телеканал « Telesurtv ».

По его словам, оппозиция в Венесуэле финансируется иностранными правительствами.

Участвуют в этом президент Чили Себастьян Пиньера, президент Колумбии Иван Герцога и правительство Соединённых Штатов Америки, — сказал Родригес.

В качестве доказательств своих обвинений, министр напомнил одинаковые заявления Пиньеры, Герцога и советника по Национальной Безопасности США Джона Болтона, которые выступили против Правительства Мадуро.

Ранее посольство Российской Федерации в Каракасе заявило о завершении деятельности группы российских военных специалистов на территории Венесуэлы. Российские техники находились в стране с весны 2019 года, на протяжении трёх последних месяцев. Они осуществляли техническое содействие, которое обеспечивает Россия по контрактам в военно-технической сфере с Венесуэлой, писал News.ru.