https://static.news.ru/photo/5aad766e-983f-11e9-bc75-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ramses Mattey/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посольство Российской Федерации в Каракасе заявило о завершении деятельности группы российских военных специалистов на территории Венесуэлы.

Российские техники находились в стране с весны 2019 года, на протяжении трёх последних месяцев. Они осуществляли техническое содействие, которое обеспечивает Россия по контрактам в военно-технической сфере с Венесуэлой.

Россия предоставила Венесуэле сложное оборудование, которое требует соответствующей поддержки. Кроме того, российские специалисты готовили венесуэльский персонал, — отметили в дипмиссии.

В дипмиссии подчеркнули, что речь идёт не о российском военном присутствии, а о соблюдении контрактов на службу, которые не связаны с элементами дестабилизации ситуации.

Военно-технических специалистов вывез 26 июня самолёт Ил-62, сообщило посольство РФ в Венесуэле на официальной странице в Facebook.

Ранее глава Совбеза России Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудили контроль над вооружениями и Венесуэлу, а также отдельные аспекты отношений России и США в области безопасности, уделив особое внимание вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями, писал News.ru.