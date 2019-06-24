Во время двухсторонней беседы за закрытыми дверями, которая прошла накануне в Иерусалиме между главой Совбеза России Николаем Патрушевым и помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, был рассмотрен ряд серьёзных тем мировой повестки.
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По его словам, в ходе полуторачасовой встречи были затронуты ситуация в Венесуэле и вопросы контроля над вооружениями.
Патрушев и Болтон обсудили отдельные аспекты отношений России и США в области безопасности, уделив особое внимание вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями, — сказал Аношин.
Пресс-секретарь добавил, что Патрушевым была обозначена неизменная позиция Москвы о необходимости диалога с целью преодоления внутриполитического кризиса в стране в Венесуэле.
Также собеседники затронули ряд вопросов региональной безопасности.
Как писал ранее News.ru, Патрушев прибыл накануне в Иерусалим на двухдневные переговоры с премьером Израиля Нетаньяху, а также с главой израильского Совета по нацбезопасности Меиром Бен-Шаббатом.