https://static.news.ru/photo/079049c2-96a8-11e9-9a75-fa163e074e61_1024.jpg Джон Болтон Фото: Alex Edelman/Consolidated News Photos/Global Look Press

Во время двухсторонней беседы за закрытыми дверями, которая прошла накануне в Иерусалиме между главой Совбеза России Николаем Патрушевым и помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, был рассмотрен ряд серьёзных тем мировой повестки.

Об этом, как сообщает РИА Новости , рассказал пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин.

По его словам, в ходе полуторачасовой встречи были затронуты ситуация в Венесуэле и вопросы контроля над вооружениями.

Патрушев и Болтон обсудили отдельные аспекты отношений России и США в области безопасности, уделив особое внимание вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями, — сказал Аношин.

Пресс-секретарь добавил, что Патрушевым была обозначена неизменная позиция Москвы о необходимости диалога с целью преодоления внутриполитического кризиса в стране в Венесуэле.

Также собеседники затронули ряд вопросов региональной безопасности.

Как писал ранее News.ru, Патрушев прибыл накануне в Иерусалим на двухдневные переговоры с премьером Израиля Нетаньяху, а также с главой израильского Совета по нацбезопасности Меиром Бен-Шаббатом.