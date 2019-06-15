https://static.news.ru/photo/d22b0a48-8eb3-11e9-9520-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Cadu Rolim/www.imago-images/www.imago-images.de/Global Look Press

Департамент по контролю за заболеваниями Таиланда объявил об эпидемии геморрагической лихорадки денге в стране.

По данным газеты Bangkok Post , с начала года в королевстве зарегистрировано 28 тысяч 785 заболевших пациентов, из них 43 человека умерло. Данные были собраны в период с 1 января по 11 июня. За это время число заражённых увеличилось практически в два раза. В бюро эпидемиологии отметили, что большинство инфицированных — дети. Министерство здравоохранения уже подписало с семью госучреждениями соглашение об усилении контроля за размножением комаров.

Денге — это вирусная инфекция, передаваемая комарами. Она вызывает гриппоподобное заболевание и иногда приводит к летальному исходу. Специального лечения этой болезни нет, но благодаря раннему выявлению и доступу к надлежащей медицинской помощи показатели смертности могут оставаться ниже 1%.

Ранее Роспотребнадзор предупредил туристов об опасности лихорадки денге в Таиланде и попросил учитывать данную информацию при поездке в страну. Ведомство рекомендует носить одежду, которая максимально закрывает части тела, и использовать средства, отпугивающие насекомых, писал News.ru.