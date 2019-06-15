Департамент по контролю за заболеваниями Таиланда объявил об эпидемии геморрагической лихорадки денге в стране.
По данным газеты
Денге — это вирусная инфекция, передаваемая комарами. Она вызывает гриппоподобное заболевание и иногда приводит к летальному исходу. Специального лечения этой болезни нет, но благодаря раннему выявлению и доступу к надлежащей медицинской помощи показатели смертности могут оставаться ниже 1%.
Ранее Роспотребнадзор предупредил туристов об опасности лихорадки денге в Таиланде и попросил учитывать данную информацию при поездке в страну. Ведомство рекомендует носить одежду, которая максимально закрывает части тела, и использовать средства, отпугивающие насекомых, писал News.ru.