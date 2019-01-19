USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,646.63 $
МОСКВА-5°C13:53
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Умер самый богатый филиппинец

Wikimedia

в мире [ версия для печати ]

Самый богатый житель Филиппин, розничный магнат и почётный председатель компании SM Investments Corporation с доходом $18,3 млрд Генри Си умер на 94-м году жизни.

По словам председателя совета директоров SMIC Хосе Сио, бизнесмен был счастливым человеком и знал, что покидает мир, который стал лучше.

«Он был иконой филиппинской розничной торговли, банкинга и недвижимости. Самое главное, что он был заботливым отцом и верующим человеком», — отметил Сио.

Он добавил, что будет скучать по Си.

Смерть предпринимателя подтвердила его семья. По некоторым данным, он скончался во сне, передаёт The Philippine Star.

Ранее News.ru писал, что ушёл из жизни популярный телеведущий канала «2х2» Виктор Мочалов. До работы на телевидении он раздавал листовки на улице, где его заметил директор одного из департаментов телеканала. Мочалов сразу привлёк внимание благодаря необычной манере речи и поставленному голосу.


#деньги #Филиппины #бизнесмены #богатые
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг


читайте также
общество 19:10, 17 января 2019
Умерла путешественница Баба Лена
общество 12:03, 17 января 2019
Умер «оператор Победы» Борис Соколов
общество 18:59, 16 января 2019
Умер известный певец Ильгам Шакиров
Лента новостей
спорт 13:50
Медведева нашла место для тренировок в России
в мире 13:50
Полиция в Париже решила встретить протестующих броневиками
в мире 13:49
Дональд Трамп экстренно обратится к нации
происшествия 13:49
Школьница забила себе в грудь гвоздь в Саранске
происшествия 13:42
Полицейские спасли замерзающую на обочине семью
Другие новости
в мире 13:50
Полиция в Париже решила встретить протестующих броневиками
в мире 13:49
Дональд Трамп экстренно обратится к нации
в мире 13:26
Украина продлила мораторий на банкротство шахт
в мире 13:20
Сенатор США призвал защитить Турцию от курдов
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top