Умер самый богатый филиппинец

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Самый богатый житель Филиппин, розничный магнат и почётный председатель компании SM Investments Corporation с доходом $18,3 млрд Генри Си умер на 94-м году жизни.

По словам председателя совета директоров SMIC Хосе Сио, бизнесмен был счастливым человеком и знал, что покидает мир, который стал лучше.

«Он был иконой филиппинской розничной торговли, банкинга и недвижимости. Самое главное, что он был заботливым отцом и верующим человеком», — отметил Сио.

Он добавил, что будет скучать по Си.

Смерть предпринимателя подтвердила его семья. По некоторым данным, он скончался во сне, передаёт The Philippine Star.

BREAKING: Retail magnate Henry Sy Sr. — the richest man in the Philippines — has died Saturday. He was 94 years old. https://t.co/NMOrCDmG3z — Philstar.com (@PhilstarNews) 19 января 2019 г.

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