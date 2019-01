Умер самый богатый филиппинец

Самый богатый житель Филиппин, розничный магнат и почётный председатель компании SM Investments Corporation с доходом $18,3 млрд Генри Си умер на 94-м году жизни.

По словам председателя совета директоров SMIC Хосе Сио, бизнесмен был счастливым человеком и знал, что покидает мир, который стал лучше.

Он добавил, что будет скучать по Си.

Смерть предпринимателя подтвердила его семья. По некоторым данным, он скончался во сне, передаёт The Philippine Star.

