USD  66.4438 EUR  75.633
GOLD1,282 $   Brent62.57 $ Bitcoin3,621.83 $
МОСКВА1°C19:38
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. культура

Умер известный российский телеведущий

Скриншот Телеканал 2х2 (The 2x2 Channel)/youtube.com

Скриншот

культура [ версия для печати ]

Скончался популярный телеведущий канала «2х2» Виктор Мочалов. До работы на телевидении он раздавал листовки на улице, где его заметил директор одного из департаментов телеканала. Мочалов сразу привлёк внимание благодаря необычной манере речи и поставленному голосу.

«Мне показалось прикольным пригласить на телевидение человека, просто встретив его на улице, как делали когда-то давно. Он сразу согласился, мы обменялись номерами телефонов и уже через неделю записывали первый выпуск "Новостей анимации”», — поделился воспоминаниями на сайте телеканала директор департамента дизайна Дмитрий Охотников.

Дмитрий решил, что человек с голосом «как у советского диктора» должен попробовать себя на телеканале. 

В итоге ведущий очень быстро вник в профессию, которая, как оказалось, была для него уже не новой: прежде чем выйти на улицу раздавать листовки, Виктор работал на радио диктором.

Мочалов прославился как ведущий передач «Новости анимации», «Итоги Интернета», «Межгалактический огонёк 2х2».

«Что он советовал нам — не расскажем, но публично обещаем делать всё правильно, быть хорошими и нести доброе безумие в этот мир. Спасибо вам за всё, Виктор Владимирович!» — написали коллеги ведущего.


самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске

читайте также
общество 19:10, 17 января 2019
Умерла путешественница Баба Лена
происшествия 12:57, 17 января 2019
Пенсионерка съела булку в московском ГУМе и умерла
общество 12:03, 17 января 2019
Умер «оператор Победы» Борис Соколов
общество 18:59, 16 января 2019
Умер известный певец Ильгам Шакиров
культура 17:17, 15 января 2019
Умерла легендарная актриса Кэрол Ченнинг
Лента новостей
происшествия 19:25
Воронежские полицейские пытали задержанных спиртом
общество 19:23
Маркетологи России получат по заслугам
спорт 19:21
Кремлёв: cитуация с обвинениями Ковалёва - провокация
культура 19:17
Театральный марафон открылся во Владивостоке
в мире 19:04
Двойное гражданство на Украине разрешат всем, кроме россиян
Другие новости
культура 19:17
Театральный марафон открылся во Владивостоке
культура 17:46
Появился трейлер фильма об убийце Гитлера и Бигфута
культура 17:03
Угадай мультфильм по фразе героя
Когда детские мультики — кладезь мудрости и философии
культура 16:49
Сериалы-2019: чем удивят Хаматова и Матвеев
Российские телефильмы, которые будут смотреть в телесезоне
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top