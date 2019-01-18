Умер известный российский телеведущий

https://news.ru/storage/news/3aee557ab87fb431fbf24612b0f76be7/247615f1-5218-467c-9a62-06ba42e8fbd5_850.jpg Телеканал 2х2 (The 2x2 Channel)/youtube.com

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Скончался популярный телеведущий канала «2х2» Виктор Мочалов. До работы на телевидении он раздавал листовки на улице, где его заметил директор одного из департаментов телеканала. Мочалов сразу привлёк внимание благодаря необычной манере речи и поставленному голосу.

«Мне показалось прикольным пригласить на телевидение человека, просто встретив его на улице, как делали когда-то давно. Он сразу согласился, мы обменялись номерами телефонов и уже через неделю записывали первый выпуск "Новостей анимации”», — поделился воспоминаниями на сайте телеканала директор департамента дизайна Дмитрий Охотников.

Дмитрий решил, что человек с голосом «как у советского диктора» должен попробовать себя на телеканале.

В итоге ведущий очень быстро вник в профессию, которая, как оказалось, была для него уже не новой: прежде чем выйти на улицу раздавать листовки, Виктор работал на радио диктором.

Мочалов прославился как ведущий передач «Новости анимации», «Итоги Интернета», «Межгалактический огонёк 2х2».