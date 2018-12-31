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Украина в новом году хочет стать ближе к НАТО

Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Украина в следующем году продолжит приводить армию к стандартам НАТО. Страна получит новые корабли и катера, а также новейшие образцы вооружения, заявил командующий Военно-морскими силами Вооружённых сил Игорь Воронченко.

Он отметил, что как для национальных Военно-морских сил, так и для всего государства 2018-й «стал годом новых испытаний и конкретных результатов».

«Проработанная нами вместе с украинскими и иностранными экспертами стратегия ВМС ВС Украины чётко определила ориентиры нашего развития до 2035 года», — цитирует его РИА Новости.

Военный отметил, что 2019-й для национального флота «станет годом новых вызовов, достижений и возможностей».

Также он пообещал, что в следующем году в центре внимания армейского руководства и властей страны окажутся люди, поэтому будут строиться новые общежития и военные городки, повышаться стандарты военной службы.

Ранее, как сообщал News.ru, президент Украины Пётр Порошенко заявил, что уходящий год стал для страны очень важным и насыщенным событиями. По его словам, государство выстояло и стало сильнее, несмотря на коварные планы и действия страны-агрессора — России.


#украина #армия #НАТО
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