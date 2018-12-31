Порошенко: коварные планы не помешали Украине стать сильнее

Уходящий год стал для Украины очень важным и насыщенным событиями, заявил глава государства Пётр Порошенко. По его словам, государство выстояло и стало сильнее, несмотря на коварные планы и действия страны-агрессора.
Он напомнил, что в 2018 году была сформирована единая поместная православная церковь, продолжилось укрепление армии и международной поддержки, а военные сделали лозунг «Слава Украине!» своим официальным приветствием.
«Горд, что вместе с вами стал участником этих исторических событий», — подчеркнул украинский лидер.
Ранее News.ru писал, что Порошенко останется на новогодние праздники в своей резиденции в Ивано-Франковской области. В этом году он предпочёл нарушить традицию встречать Новый год на Мальдивских островах.