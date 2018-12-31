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Порошенко: коварные планы не помешали Украине стать сильнее

Petro Poroshenko/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Уходящий год стал для Украины очень важным и насыщенным событиями, заявил глава государства Пётр Порошенко. По его словам, государство выстояло и стало сильнее, несмотря на коварные планы и действия страны-агрессора.

Он напомнил, что в 2018 году была сформирована единая поместная православная церковь, продолжилось укрепление армии и международной поддержки, а военные сделали лозунг «Слава Украине!» своим официальным приветствием.

«Горд, что вместе с вами стал участником этих исторических событий», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее News.ru писал, что Порошенко останется на новогодние праздники в своей резиденции в Ивано-Франковской области. В этом году он предпочёл нарушить традицию встречать Новый год на Мальдивских островах. 


#украина #военные #СлаваУкраине #киев #порошенко
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