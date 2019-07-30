https://static.news.ru/photo/d810d7f8-b384-11e9-a0c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Сервис микроблогов Twitter заблокировал работу аккаунта посольства России в Сирии из-за критики в адрес организации «Белые каски».

О произошедшем сообщили российские дипломаты, работающие в ЮАР. При этом они сослались на данные Минобороны РФ.

Полиция мысли уже здесь, Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии, после публикации сообщения с основанной на фактах критикой «Белых касок», — говорится на странице дипмиссии РФ в Южноафриканской республике.

Thought police is already here - @twitter suspends account of the Russian Embassy in #Syria (!) after it posted factual criticism of the #WhiteHelmets , quoted @mod_russia data. Wasn't verified account yet - only proves "ordinary" accounts not allowed to have differing opinions pic.twitter.com/sMUZRvbidx — Russia in RSA (@EmbassyofRussia) 30 июля 2019 г.

Некоторое время назад начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что «Белые каски» занимаются распространением ложной информации о действиях России в Идлибе, снимая постановочные кадры о нанесении ударов по гражданским объектам.

Как ранее писал News.ru, посол РФ в США Антон Антонов предупреждал о том, что «Белые каски» готовят ряд провокаций в Сирии с целью оправдания новых ударов авиации Запада.