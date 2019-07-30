Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Сервис микроблогов Twitter заблокировал работу аккаунта посольства России в Сирии из-за критики в адрес организации «Белые каски».

О произошедшем сообщили российские дипломаты, работающие в ЮАР. При этом они сослались на данные Минобороны РФ.

Полиция мысли уже здесь, Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии, после публикации сообщения с основанной на фактах критикой «Белых касок», — говорится на странице дипмиссии РФ в Южноафриканской республике.

Некоторое время назад начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что «Белые каски» занимаются распространением ложной информации о действиях России в Идлибе, снимая постановочные кадры о нанесении ударов по гражданским объектам.

Как ранее писал News.ru, посол РФ в США Антон Антонов предупреждал о том, что «Белые каски» готовят ряд провокаций в Сирии с целью оправдания новых ударов авиации Запада.

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