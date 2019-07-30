https://static.news.ru/photo/d810d7f8-b384-11e9-a0c7-fa163e074e61_660.jpgФото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press
Сервис микроблогов Twitter заблокировал работу аккаунта посольства России в Сирии из-за критики в адрес организации «Белые каски».
О произошедшем сообщили российские дипломаты, работающие в ЮАР. При этом они сослались на данные Минобороны РФ.
Полиция мысли уже здесь, Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии, после публикации сообщения с основанной на фактах критикой «Белых касок», — говорится на странице дипмиссии РФ в Южноафриканской республике.
Некоторое время назад начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что «Белые каски» занимаются распространением ложной информации о действиях России в Идлибе, снимая постановочные кадры о нанесении ударов по гражданским объектам.
Как ранее писал News.ru, посол РФ в США Антон Антонов предупреждал о том, что «Белые каски» готовят ряд провокаций в Сирии с целью оправдания новых ударов авиации Запада.