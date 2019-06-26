https://static.news.ru/photo/8076060e-983f-11e9-9561-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Назначенный накануне президентом США Дональдом Трампом исполняющий обязанности Минобороны Марк Эспер в беседе со своим турецким коллегой Хулуси Акаром вновь обратил внимание на нежелательную закупку Анкарой у Москвы зенитно-ракетных систем С-400.

По словам главы Пентагона, Турции придётся выбирать между приобретением российских систем ПВО и участием в программе по истребителю F-35.

Эспер подчеркнул, что приобретение Турцией С-400 несовместимо с программой по истребителю F-35, — говорится в пресс-релизе Пентагона, распространённом в среду.

Также уточняется, что Турции не будет позволено иметь обе системы, как бы она к этому ни стремилась.

Ранее Вашингтон заявил, что закупка Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 будет иметь тяжёлые последствия для отношений двух стран, предложив обсудить компенсацию за отказ от этой техники, писал News.ru.